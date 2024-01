Confira atrações do último dia de shows no Réveillon de Fortaleza 2024

Evento que marca da entrada no novo ano terá apresentações de artistas locais e nacionais a partir das 18 horas no Aterro da Praia de Iracema

O Réveillon de Fortaleza 2024 chega à última noite de shows neste domingo, 31, data que marca a virada para o novo ano. A partir das 18 horas, artistas locais e nacionais se apresentam no Aterro da Praia de Iracema no encerramento do evento que tem atraído cearenses e turistas para o litoral da cidade. Veja abaixo os horários previstos para os shows.

A programação deste domingo prevê artistas de repercussão nacional como João Gomes, Marina Sena e Ney Matogrosso. Entre os destaques estão também o DJ mundialmente famoso Alok e a turnê “Pra dizer adeus”, que marca os últimos shows da banda Titãs, referência no rock nacional.