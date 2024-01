Morre Jabá, ex-baixista da banda Ratos de Porão, aos 60 anos

Jão publicou uma foto ao lado de Jabá e prestou homenagem ao ex-baixista: “Meu irmão da vida inteira se foi. Meu querido Jarbas nos deixou. Descanse em paz”. O perfil oficial do Ratos de Porão também se despediu do músico: “Descanse em paz, querido Jarbas”. Andreas Kisser, da banda de heavy metal Sepultura, afirmou: “Meus sentimentos. Só tenho boas lembranças”.

Morreu na última terça-feira, 26, o músico Jarbas Alves - mais conhecido como Jabá -, ex-baixista da banda de punk rock brasileira Ratos de Porão. O falecimento do artista foi anunciado por Jão, guitarrista do grupo, em uma postagem em seu perfil no Instagram. O velório será realizado em São Paulo nesta quarta-feira, 27.

Jabá fez parte da formação original do Ratos de Porão. A causa de sua morte não foi divulgada, mas ele estava enfrentando problemas nos rins nos últimos meses. Ele ficou no grupo até 1992 e foi peça importante na banda que fez história no punk rock brasileiro. Um dos projetos que tocou após passagem no conjunto foi o Periferia S/A, ao lado de Jão.

Formado em 1981, o Ratos de Porão tem na composição atual o vocalista João Gordo, baterista Boka, o baixista Juninho e Jão. Entre os trabalhos da banda estão os álbuns “Crucificados pelo Sistema” e “Anarkophobia”.



