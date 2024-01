Série 'Percy Jackson' estreia nessa terça, 19; veja como assistir

Nesta primeira temporada, o programa seguirá os acontecimentos do primeiro livro da saga, “O Ladrão de Raios”. Percy descobre que seu pai é um dos 12 deuses gregos do Olimpo e que todas as histórias contadas por sua mãe são reais.

Para evitar uma guerra no mundo antes oculto, ele sairá em uma aventura com os amigos Grover e Annabeth para encontrar o raio mestre de Zeus que foi roubado, e ele é apontado como o ladrão.

No site Rotten Tomatoes, plataforma em que críticos colocam suas impressões, o seriado está com selo Fresh, tendo 97% de aprovação com 34 críticas. No Metacritic, a nota é 74 baseada em 13 resenhas.

Walker Scobell, Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries dão vida ao trio de Percy, Annabeth e Grover. A produção executiva da obra ficou nas mãos do autor da saga, Rick Riordan, que declarou na Comic Con Experience 2023 que esteve presente em todos os processos para garantir fidelidade na história.

Os episódios da série serão lançados semanalmente, com previsão para serem disponibilizados toda terça-feira, a partir das 23 horas, na plataforma da Disney+.

Assista ao trailer

Datas dos próximos episódios

Episódio 1: Sem Querer, Transformo Em Pó Minha Professora de Iniciação à Álgebra - Já disponível

Episódio 2: Minha Transformação Em Senhor Supremo Do Banheiro - Já disponível

Episódio 3: Nossa Visita ao Empório De Anões de Jardim - 26 de dezembro, às 23 horas (Horário de Brasília)

Episódio 4: Meu Mergulho Para a Morte - 2 de janeiro, às 23 horas (Horário de Brasília)

Episódio 5: Um Deus Compra Cheeseburgers Para Nós - 9 de janeiro, às 23 horas (Horário de Brasília)

Episódio 6: A Ida De Uma Zebra Para Las Vegas - 16 de janeiro, às 23 horas (Horário de Brasília)

Episódio 7: De Certa Forma, Descobrimos a Verdade - 23 de janeiro, às 23 horas (Horário de Brasília)

Episódio 8: A Profecia Se Cumpre - 30 de janeiro, às 23 horas (Horário de Brasília)



