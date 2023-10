Harry Potter? Universidade ofertará mestrado em magia no Reino Unido

“Muitas pessoas estão interessadas no anúncio de que estamos lançando este mestrado porque acham que Exeter vai se transformar em Hogwarts, honestamente”, revela o professor e membro do Centro de Magia e Esoterismo de Exeter, Sajjad Rizvi, à rádio NPR.

Um recente aumento de interesse em tópicos relacionados à magia e ao ocultismo influenciaram na criação do curso, segundo representantes do mestrado. No centro do programa, apresenta-se a descolonização, a exploração de epistemologias alternativas, o feminismo e o anti-racismo.

“É realmente sobre qual é o papel da magia na sociedade - as chamadas artes ocultas, as formas pelas quais as pessoas veem o mundo e tentam manipular o mundo, o estudo histórico de como a magia, o ocultismo, o o esotérico foi encontrado em todo o mundo - também em diferentes culturas”, explica Rizvi.

O mestrado ainda oferece aos estudantes módulos optativos intitulados o “Dragão Ocidental na Tradição, Literatura e Arte”, a “Lenda do Rei Arthur”, e “Filosofia e Psicodélicos”.

Universidade ofertará mestrado em magia: veja custos

O curso será ministrado no Instituto de Estudos Árabes e Islâmicos, com o objetivo de colocar “a herança cultural árabe-islâmica de volta ao seu lugar, no centro destes estudos e na história do ‘Ocidente’”, adiciona o portal oficial da Universidade de Exeter.

Os custos para a entrada são divididos entre alunos do Reino Unido e internacionais, com os valores dispostos a seguir: