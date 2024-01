Manoel Soares luta com assaltante após ter casa invadida

O jornalista Manoel Soares teve sua casa invadida nesta segunda-feira, 18. A informação foi divulgada pela jornalista Sônia Abrão durante o programa “A tarde é Sua”. De acordo com o noticiário, um homem abordou a ajudante da família de Manoel na rua e a fez entrar na casa do artista.

Já na residência, o homem anunciou o assalto e pegou os aparelhos celulares dos moradores. Na ocasião, além de Manoel Soares e a ajudante, estavam o genro e quatro filhos do artista com a empresária Dinorah Rodrigues. A esposa do ex-apresentador da Rede Globo e os outros dois filhos não estavam no momento.

O programa da RedeTV! detalhou que Manoel chegou a conversar com o homem a sós no quintal da casa. Longe dos outros residentes, o artista lutou com o assaltante e o imobilizou até a chegada da polícia.