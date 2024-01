Associação beneficente do Ceará é homenageada no Domingão do Huck

A Casa Mãe, associação beneficente sediada no município de Várzea Alegre, foi homenageada no programa "Domingão do Huck" com o prêmio "Inspiração"

A Associação Beneficente e Cultural Luiz Otacílio Correia, também conhecida como Casa Mãe, foi uma das homenageadas no Prêmio Melhores do Ano, realizado neste domingo, 17, pelo “Domingão do Huck”, da Globo.

A instituição cearense recebeu o troféu “Inspiração” por suas ações e atividades artísticas, sociais e culturais com as crianças e adolescentes do município de Várzea Alegre, no interior do Estado.

“Eu tenho um grande carinho pelo ‘Melhores do Ano’. Somar esse evento com o especial ‘Inspiração’ gerou um resultado muito potente porque são brasileiros que estão fazendo muito pelas suas comunidades, com muito pouco, e que merecem ser aplaudidos de pé”, disse Huck.