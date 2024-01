Morre Denny Laine, músico e amigo de Paul McCartney, aos 79 anos

A esposa de Denny comentou que ambos acreditavam em uma melhora do estado de saúde, mas que “cada infecção enfraqueceu e danificou seus pulmões”. Nascido em 29 de outubro de 1944, em Birmingham, no Reino Unido, Denny Laine iniciou na carreira musical aos 20 anos de idade, com a formação da banda The Moody Blues.

“O meu querido marido faleceu pacificamente esta manhã. Eu estava ao lado da cama dele, segurando-lhe a mão enquanto tocava as suas canções de Natal favoritas.(...) Tudo o que ele queria era estar em casa comigo e com o seu gatinho , Charley, e tocar sua guitarra”, relembra Elizabeth.

O cantor e guitarrista Denny Laine morreu nesta terça-feira, 5, aos 79 anos de idade. A informação foi confirmada por Elizabeth Hines, esposa de Denny, em publicação no Instagram . De acordo com a companheira do músico, o artista sofria de doença pulmonar intersticial (DPI) e estava internado na UTI há uma semana.

Amizade e parceria musical de Denny Laine e Paul McCartney

Considerado uma das referências no rock progressivo, o grupo chegou a influenciar as bandas Pink Floyd, King Crimson, Genesis, entre outras. Enquanto líder do The Moody Blues, a banda chegou a realizar shows de abertura para o The Beatles.

“Estou muito triste por saber que o meu ex-companheiro de banda, Denny Laine, morreu. Tenho muitas memórias afetivas do meu tempo com o Denny: dos primeiros dias em que os Beatles excursionaram com os Moody Blues. Nossas duas bandas tinham muito respeito um pelo outro e muito divertimento juntos”, disse Paul McCartney em publicação no Instagram nesta terça-feira, 5.

Amigo de Paul McCartney, Denny e o artista que se apresenta esta semana no Brasil formaram a banda Wings em 1971. O grupo de rock estreou logo após o fim dos Beatles e era formado por Denny, Paul e sua esposa, Linda McCartney.

“Ele e eu escrevemos algumas canções juntos, as mais bem-sucedidas sendo ‘Mull of Kintyre’, que foi um grande sucesso nos anos 1970. Tínhamos-nos afastado, mas nos últimos anos conseguimos restabelecer a nossa amizade e partilhar memórias dos nossos tempos juntos, relembra o Beatle.



