Tyler, the Creator usa música de Gilberto Gil sem autorização

Música "Duplo Sentido", de Gilberto Gil, foi utilizada na trilha sonora da campanha publicitária da marca do rapper Tyler, the Creator

O rapper Tyler, the Creator usou uma canção de Gilberto Gil sem a autorização do brasileiro. De acordo com a Folha de S. Paulo, o estadunidense utilizou a música “Duplo Sentido”, lançada em 1973, na trilha sonora da propaganda de sua marca de roupas.

Lançada no início do mês de dezembro, a campanha publicitária da Golf Le Fleur tem quatro minutos de duração e apresenta as roupas e acessórios da nova coleção. O uso da música de Gil, no entanto, não foi autorizado pelo artista.

Segundo a publicação, Tyler, the Creator não sabia que a faixa não havia sido liberada pela equipe de Gilberto Gil e ligou para o baiano para “pedir desculpas”. O rapper solicitou a resolução do caso com urgência.