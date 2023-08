Angelina Jolie e Brad Pitt se separam oficialmente após sete anos

Angelina Jolie e Brad Pitt assinaram o divórcio após sete anos do início do processo de separação

Um dos ex-casais de atores mais famosos de Hollywood, Angelina Jolie e Brad Pitt estão oficialmente separados. Após sete anos do fim do casamento, o divórcio só foi concluído este ano.

De acordo com o InTouch, site estadunidense de notícias de celebridades, os papéis do divórcio foram assinados por ambos os atores. Juntos desde 2004, Angelina e Brad se casaram em 2014. Os atores protagonizaram o filme de ação “Sr. e Sra. Smith”, em 2005.

No ano de 2016, foi revelado que os artistas estavam se separando devido a “diferenças irreconciliáveis”. Com o processo de divórcio levado ao Tribunal, Angelina Jolie solicitava a custódia dos filhos do casal.

Segundo fontes próximas da atriz, ela não concordava com a forma que Brad Pitt tratava os filhos. O ex-casal são pais de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e dos gêmeos Knox e Vivienne.

“Eles gastaram muito dinheiro nessas batalhas legais, incluindo a luta pela custódia, e Angelina poderia ter falido, então é inteligente reduzir suas perdas. É uma grande vitória para Brad”, detalhou a fonte ao site.