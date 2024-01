Zé Neto segue estável e consciente, mas continuará na UTI

Um novo boletim médico, divulgado pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto, aponta que o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, está estável e consciente, mas permanecerá em observação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



“O quadro clínico do cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) é estável, no entanto, devido à gravidade do acidente automobilístico, ele permanecerá internado na UTI, sob observação da equipe médica multidisciplinar, até esta quinta-feira (7 de dezembro), quando será reavaliado”, diz a nota do hospital publicada nesta quarta, 6.

