Zé Neto e Cristiano ganham R$400 mil no show em que criticaram Lei Rouanet

Zé Neto, da dupla com Cristiano, causou polêmica ao criticar a Lei Rouanet durante show na cidade de Sorriso, Mato Grosso, na madrugada da última sexta-feira, 13. Essa lei estabelece políticas públicas para a cultura nacional, mas o cantor afirmou que não precisa desse dinheiro e afirmou que quem paga seu cachê é o povo. Na ocasião, a dupla recebeu R$400 mil da prefeitura para realizar a apresentação.

Durante o show, Zé Neto também mandou uma indireta para Anitta. "Estamos aqui em Sorriso, no Mato Grosso, um dos estados que sustentou o Brasil durante a pandemia. Nós somos artistas que não dependemos de Lei Rouanet. O nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no 'toba' pra mostrar se está bem ou mal. A gente simplesmente vem aqui e canta", declarou.

A apresentação fez parte da programação da Exporriso, tradicional feira agropecuária, comercial e industrial do município e foi bancada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. No entanto, de acordo com informações do jornal Extra, o contrato foi feito com inexigibilidade de licitação, ou seja, não houve concorrência para a definição de valores pelo serviço prestado. Essa prática é permitida por lei, principalmente quando envolve a contratação de artistas consagrados pela crítica especializada ou opinião pública.

A dupla também foi contratada pela prefeitura de Extrema, Minas Gerais, para realizar uma apresentação na Festa do Peão de Boiadeiro em outubro. Eles devem receber R$550 mil de cachê.

