Caetano e Chico processam deputado por acusação de "fumar maconha"

A afirmação foi feita no dia 25 de outubro, quando o deputado criticou o governo Lula pelo decreto que regula os repasses federais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Com a regulamentação, o Governo Federal entregará aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios o valor correspondente a R$ 3 bilhões por ano , até 2027 para o setor cultural.

"Destinar 15 bilhões para a cultura? É brincadeira. R$ 3 bilhões por ano. Aí vão dizer, 'não, é para os municípios, é para aquele artista desconhecido'. Não é não. Boa parte é para o seu Caetano Veloso, é para o seu Chico Buarque fumar a maconha deles, morar em Miami, nas mansões que eles moram", afirmou o deputado Gilvan da Federal.

No discurso, o deputado ainda cita a cantora Daniela Mercury. "R$ 3 bilhões por ano para a cultura, para Caetano Veloso, para Chico Buarque, para Daniela Mercury. É uma palhaçada. Para você que fez o L, está aí, dinheiro para a Cultura, para esse pessoal que é milionário fumar uma maconha", disse.

O deputado responde agora por informação caluniosa e diz não ter medo de processos.

"Podem me processar! Não tenho medo e nem me acovardo diante de ninguém! Sempre vou expor as mentiras dessa esquerda que só quer sugar as riquezas do nosso país", afirmou.

Sobre a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura:



O Decreto Nº 11.740, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em outubro, regula os repasses federais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Os recursos financeiros serão distribuídos “de forma descentralizada”, observados os critérios e os porcentuais fixados na lei, "de acordo com o cronograma de pagamentos a ser divulgado pelo Ministério da Cultura".

