Lula canta ‘Como nossos pais’ com Maria Rita e chora; veja vídeo

A cantora Maria Rita realizou um show na noite do domingo, 23, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, em São Paulo.

Na ocasião, o presidente Lula e a primeira-dama Janja participaram do evento de posse da nova diretoria do sindicato.

A artista fez uma apresentação no local, no qual cantou “Como nossos pais”, canção do cearense Belchior, que ficou marcada na voz de Elis Regina, mãe de Maria Rita.

No momento, Lula e Janja subiram ao palco, cantaram a música juntamente com a artista e se emocionaram.

Em seu perfil no Twitter, a primeira-dama compartilhou o momento e escreveu: “Impossível não se emocionar.”.



Lula e Janja cantam "Como nossos pais": veja

Impossível não se emocionar pic.twitter.com/CuUGwO2PA4 — Janja Lula Silva (@JanjaLula) July 23, 2023

