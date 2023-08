Secult-CE anuncia editais da Lei Paulo Gustavo com atrações artísticas

Evento de anúncio dos editais da Lei Paulo Gustavo no Estado acontece nesta quinta-feira, na Estação das Artes, e contará com grupos tradicionais e pocket show de Mateus Fazeno Rock

O Governo do Ceará e a Secretaria de Cultura promovem nesta quinta-feira, 24, a partir das 18 horas, o evento de anúncio dos 22 editais da Lei Paulo Gustavo no Estado. O investimento previsto para execução da pasta é de R$ 96 milhões. A solenidade, que será acompanhada de apresentações artísticas, terá realização na Estação das Artes.

Além da cerimônia oficial, que contará com a presença do governador Elmano de Freitas e da secretária Luisa Cela, o evento terá apresentação de grupos de tradição popular na abertura e pocket show de Mateus Fazeno Rock no encerramento.

Participam da ocasião os grupos Boi Mestre Zé Pio, As Meninas do Coco, Sudaka e Abu da Pereba, Bloco do Mamão, Caravana Cultural e Maracatu Solar. Já a apresentação de Mateus será do disco "Jesus Ñ Voltará" e terá participações de Má Dame, Agê e Cyber Ogan DJ Viúva Negra.