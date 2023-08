Lei Paulo Gustavo injetará R$ 95 milhões na cultura do Ceará com editais

Em evento realizado na noite desta quinta-feira, 24, o Governo do Ceará e a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) anunciaram os 22 editais da Lei Paulo Gustavo no Estado. Ao todo, serão R$ 95 milhões de recursos distribuídos. Três dos editais foram lançados no Diário Oficial e no Mapa Cultural ainda na noite de quinta-feira, 24: Programa de Publicação de Pesquisas e Concessão de Bolsas para Mobilidade Formativa; Programa de Ações Formativas em Arte e Cultura em Municípios do Ceará e Edital de Apoio aos Festivais Culturais. Os demais devem ser divulgados até setembro.

A solenidade teve início às 19 horas na Estação das Artes, no Centro de Fortaleza, com apresentações de grupos de tradição popular, como Boi Mestre Zé Pio, As Meninas do Coco, Sudaka e Abu da Pereba, Bloco do Mamão, Caravana Cultural e Maracatu Solar. Na sequência, aconteceu a cerimônia oficial com a presença de agentes culturais, parlamentares e autoridades, entre eles a secretária da Cultura, Luisa Cela, e o governador Elmano de Freitas (PT). Ambos assinaram o Termo de Autorização Para o Lançamento dos Editais da Lei Paulo Gustavo e o Decreto de Regulamentação da Lei Orgânica da Cultura.

"O Estado do Ceará recebe por volta de R$ 182 milhões, dos quais R$ 95 (milhões) serão executados pelo governo do Estado e R$ 82 milhões serão distribuídos entre os 184 municípios", explicou a secretária em entrevista ao O POVO. Entre os valores, 70% será destinado para o setor audiovisual e 30% será dividido para atividades de economia criativa e solidária, apoio a agentes culturais, iniciativas, cursos, produções ou manifestações culturais diversas.