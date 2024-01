Caetano pede R$ 1,3 milhão a marca por uso não autorizado de imagem

"Brazilian Soul" é o nome da nova coleção de verão na Osklen, que tem como inspiração o movimento da Tropicália , do qual Caetano fez parte na década de 1960 junto com outros artistas como Gal Costa, Gilberto Gil e Chico Buarque.

O cantor Caetano Veloso entrou com uma ação judicial contra a marca de roupas Osklen. Segundo a equipe jurídica do artista, a marca usou a imagem de Caetano sem autorização em uma campanha publicitária. A indenização solicitada é de R$ 1,3 milhão.

"Usaram a imagem do autor e do icônico movimento criado por ele para lançar e impulsionar as vendas de uma coleção de roupas com sua marca e, com isso, obter vantagens indevidas, locupletando-se ilicitamente de forma notoriamente parasitária", afirmaram os advogados a coluna de Ancelmo Gois no jornal O Globo.

O empresário da marca, Oskar Metsavaht, disse estar surpreso, visto que uma das intenções da campanha é dar voz a movimentos culturais e pautar a liberdade de expressão.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

"Tropicália designa um movimento cultural brasileiro, símbolo de liberdade de expressão, o que aumenta minha surpresa frente ao pleito desta suposta infração. O assunto está sendo avaliado e será tratado dentro das instâncias devidas", disse em nota divulgada em agosto deste ano, quando recebeu a notificação.

Caetano ainda pede a retirada de circulação dos produtos da coleção e remoção das publicações da campanha nas redes sociais.