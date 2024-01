Forfun de volta? Integrantes postam foto e fãs cogitam retorno

Os fãs da banda de rock Forfun apontaram a possibilidade de retorno do grupo após integrantes publicarem foto no Instagram

Oito anos após o anúncio do encerramento das atividades do Forfun, a banda de rock brasileira deu aos fãs motivos para acreditarem em um possível retorno. Na tarde da última segunda-feira, 4, os integrantes publicaram a mesma foto em seus perfis no Instagram e a biografia da conta oficial do grupo foi atualizada.

Com isso, os fãs passaram a cogitar a volta - com uma possível reunião - do Forfun em 2024. Os membros da banda, Danilo Cutrim, Vitor Isensee, Nicolas Fassano e Rodrigo Costa, publicaram uma foto com fundo verde água, quatro quadrados centralizados e, abaixo, a palavra “Nós”.