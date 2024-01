Rock in Rio 2024 confirma Gloria Groove e Jão; veja programação

O Rock in Rio , marcado para ocorrer entre os dias 13 a 22 de setembro do próximo ano, anunciou mais nomes na programação de shows em 2024. Os artistas Gloria Groove e Jão se juntam a Ed Sheeran, Ne-Yo e Joss Stone e a banda Imagine Dragons para apresentações no festival.

Detalhes sobre as datas que os cantores vão se apresentar no festival de música ainda não foram divulgados. As vendas do Rock in Rio Card, ingresso sem data definida, terá início na quinta-feira, 7, às 19 horas, no site do Rock In Rio.



Rock In Rio 2024: veja programação até o momento



Imagine Dragons



Ed Sheeran



Ne-Yo



Joss Stone



Lulu Santos



Ludmilla



Jão



Gloria Groove

Rock In Rio 2024



Quando : 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024



: 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024 Onde: Cidade do Rock - Rio de Janeiro



Cidade do Rock - Rio de Janeiro Vendas e mais informações: no site do Rock In Rio



