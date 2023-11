Jaguaribe, Barro e Crateús registram 16 picos de temperatura acima dos 40 °C

Os dados são referentes apenas ao mês de outubro de 2023. No mesmo período do ano passado, apenas dois picos foram registrados

De acordo com o meteorologista Lucas Fumagalli, os picos de temperatura são mais comuns nesta época do ano porque as chuvas costumam ser mais escassas entre os meses de agosto e novembro.

Os municípios de Jaguaribe , Barro e Crateús registraram 16 picos de temperatura acima dos 40 °C em outubro de 2023, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a partir de informações de Plataformas de Coleta de Dados (PCD) próprias e também do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

“A maior temperatura de 2023 foi registrada na tarde de terça-feira, 31 de outubro. Fez 41,9 °C no município de Jaguaribe. Essa foi a maior temperatura do ano e também a maior já registrada pela Funceme no Ceará”, destaca o meteorologista, em vídeo divulgado pela Funceme.



Veja o gráfico:

Outro motivo para a grande quantidade de picos de temperatura é a atuação do El Niño no oceano Pacífico Equatorial. De acordo com a Funceme, ao alterar a circulação atmosférica, o evento faz com que aconteça um maior fluxo de ar de cima para baixo, o que colabora para o aumento do calor na superfície.

A situação é diferente do ano passado, quando apenas dois picos foram registrados. Na época, a La Ninã atuava no oceano Pacífico Equatorial. “[O sistema] Contribui para aumentar a precipitação, diminuir a incidência de radiação solar e, portanto, manter as temperaturas um pouco menores”, explica Fumegalli.



Quanto à concentração de picos em Jaguaribe, Barro e Crateús, isso acontece pelo distanciamento da faixa litorânea, onde o ar é bastante influenciado pela umidade do oceano Atlântico. Regiões de vales, além disso, como ao longo do vale do rio Jaguaribe, costumam observar os maiores picos devido a efeitos locais, como as menores altitudes do relevo ao longo do curso dos rios.