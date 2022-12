Festas de Natal em Fortaleza: onde curtir a noite após a ceia

Iniciando no final do dia 24, as festas de Natal ocorrem por toda a Capital cearense; confira lista de onde curtir a balada após a ceia

O fim do ano está chegando e para quem deseja prolongar a noite de Natal, as casas de show em Fortaleza estão com programação especial para o dia 24. Comandado por DJs e bandas, o “Jingle Bell Rock” dá lugar ao funk, pop, MPB e axé que irá embalar a virada do dia 24 para o dia 25.

Para quem ainda não sabe onde curtir a noite após a ceia em família, o Vida&Arte reuniu alguns dos eventos que vão ocorrer em Fortaleza no dia 24.

Saiba onde curtir as festas de Natal em Fortaleza:

Jingle Bells Night

Com banda The Mob e DJs Erikis e Hyana.

Quando: 22 horas

Onde: Kosmika Club (rua Almirante Jaceguai, 61 - Praia de Iracema)

Quanto: R$20 (individual) e R$30 (duplo)

Ingressos à venda no site Outgo

CookieBrilha #JingleBells

Com Pedro Isaac, Álvaro Filho, Lizzie West, Gael, Ronney, DJ Luiz Neto, DJ Gabby Costa, Charlotte Gomes, Matheus Sales, Juan Rocha, José Cavalcanti.

Quando: 23 horas

Onde: Y'all Club (rua Dragão do Mar, 218 - Centro)

Quanto: R$30 (primeiro lote) a R$150 (camarote)

Ingressos à venda no site Outgo



Fertinha ano 10

Quando: 23h30min

Onde: Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Quanto: R$40 a R$80

Ingressos à venda no Sympla



Festa Lá em Cima

Com DJ Nego Celio, Thales Aurelio, Vicente de Castro e Tomé Braga.

Quando: 23h59min

Onde: Jegue's Bar (rua General Bezerril, 373 - Centro)

Quanto: R$50 (segundo lote) e R$60 (terceiro lote)

Ingressos à venda no Sympla



Vibezinha de Natal

Com Mateus Cavalcante, Grupo QDS e Superbanda

Quando: 23h59min

Onde: Jamrock (rua dos Tabajaras, 42 - Praia de Iracema)

Quanto: R$20

Ingressos à venda no Sympla



Red Xmas

Com Italo Bergman & Kloe Castro, Marcel Catunda, Morganna Clout, David Arthenio, Ph Archibald, Allan & Balack, Emma Salvatore e Wev Barbosa.

Quando: 23h59min

Onde: Level Fortaleza (rua Dragão do Mar, 92 - Praia de Iracema)

Quanto: R$20 (pista) e R$130 (camarote)

Ingressos à venda no site Outgo



Natal da Haus! O Baile Funk de Natal

Com os DJs Alexia Santiago, Vinicius Lima, Breno Mendes e Lia Tavares.

Quando: 23h59min

Onde: Haus (avenida Almirante Tamandaré, 19 - Centro)

Quanto: R$20 (individual) e R$30 (duplo)

Ingressos à venda no site Outgo

