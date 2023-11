Mãe e irmão de Marília Mendonça se pronunciam após piada com cantora

"Vai sair um avião daqui [de Jacarepaguá], do negócio de helicóptero. Olha o tamanho do avião que falaram que eu vou embarcar. Vou de teco-teco, vou de Marília Mendonça para São Paulo. Estou fazendo esse story aqui para dizer a todo mundo que me ama que eu amo vocês de volta, viu”, afirmou.

a "humorista" giovana fagundes achou de muito bom tom fazer uma "piada" com a morte da marília mendonça. deveria continuar fazendo piada com calvos, que é o que ela acha que sabe fazer. nojo. pic.twitter.com/1adnInSuvP

“Mais uma coisinha: uma hora a conta chega, se ela não tem coração, se ela não tá nem aí com a dor de ninguém, uma hora pode ser o filho dela ou a mãe dela e vamos ver se ela vai gostar que alguém faça piada. Não que eu deseje isso pra ela, porque ela tá plantando, não é só ela não, tem um monte de humorista b**** que tá fazendo piada com o nome da minha filha”, completou a mãe de Marília.

Pedido de desculpas:

Giovanna usou as redes sociais para pedir desculpas sobre o comentário: "Fiquei muito nervosa antes de entrar no avião, durante e depois. Na hora, a primeira pessoa que me veio foi a Marília Mendonça, mas em nenhum momento eu quis fazer piada com a morte de Marília Mendonça", começou.

"Quero pedir desculpas pelo meu erro. A gente trocava mensagens, ela me seguia no Instagram. Fiquei muito mal quando aconteceu a fatalidade com a Marília, assim como o Brasil todo. Queria deixar claro que em nenhum momento eu tive a intenção de fazer piada com a morte", disse.