Greve dos atores de Hollywood chega ao fim após 118 dias

Após quase 4 meses de paralisação, sindicato dos atores do cinema e televisão dos EUA firmam acordo com representantes dos estúdios

De acordo com a revista Variety, o acordo firmado entre os sindicalistas e a Associação de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP) prevê um aumento de 7% no salário dos atores. Além disso, o acordo também inclui a proteção contra o uso de suas imagens por inteligências artificiais.

Relembre a greve

As greves em Hollywood iniciaram em maio deste ano com a paralisação dos roteiristas. O ato forçou o adiamento do lançamento de sequências de franquias de sucesso como “Avatar” e “Capitão América”.

No dia 13 de julho, foi a vez do Sindicato dos Atores anunciar paralisações nos EUA. Tal ato não ocorria desde a década de 1960 e implicou na suspensão quase total da produção de filmes e produtos televisivos estadunidenses. No mesmo dia, o elenco de "Oppenheimer" abandonou a pré-estreia do filme em Londres, como forma de apoio à greve.

A paralisação dos atores suprimiu divulgações de filmes como “Besouro Azul”, com a brasileira Bruna Marquezine, e “Duna: Parte 2”. Este último ganharia sua continuação em novembro deste ano, mas foi adiada para o primeiro trimestre de 2024.



Negociações



Ao passo em que a greve dos roteiristas caminhava para um fim (o que ocorreu no dia 27 de setembro), a paralisação dos atores não tinha expectativa de término. No dia 12 de outubro, todas as negociações entre o SAG-AFTRA e a AMPTP foram suspensas.

No dia 8 de novembro, o sindicato dos atores comunicou:"A greve oficialmente terminará às 00h01min do dia 9 de novembro". Diretores executivos de estúdios como Disney, Warner Bros. e Netflix participaram pessoalmente das negociações.