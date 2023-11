Ilhados com a Sogra: Netflix confirma segunda temporada

A Netflix anunciou que o reality show "Ilhados com a Sogra" terá segunda temporada, nesta terça-feira, 7. A divulgação foi feita por meio das redes sociais do serviço de streaming. Os novos episódios não possuem data de estreia até o momento, mas as presença de Fernanda Souza, apresentadora do programa, e de Shenia Karlson, psicóloga responsável pela mediação de conflitos, estão confirmadas.

Quem quer ir com a sogra pra uma ilha deserta e lavar roupa suja na frente de todo mundo?



A segunda temporada de Ilhados com a Sogra está confirmada. pic.twitter.com/C969XXO1Ay November 7, 2023