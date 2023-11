Casa Encantada do Papai Noel é inaugurada nesta terça em Fortaleza

Casa Encantada do Papai Noel em Fortaleza conta com oficinas de biscoito, camarim, pintura em gesso, cartinha para o Papai Noel além de projeções de video mapping

Para entrar no clima natalino já em novembro, a Casa Encantada do Papai Noel abre as portas para o público embarcar no mundo mágico a partir desta terça-feira, 7. O espaço terá programação diversa para toda a família.

Localizada no bairro Papicu, a Casa foi desenvolvida com mais de mais de 610 m² e oferece uma experiência única durante as visitas guiadas que serão por duendes. O local ficará disponível para visitação até 6 de janeiro de 2024.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O espaço conta com oficinas de biscoito, camarim, pintura em gesso, cartinha para o Papai Noel, salas de estar e jantar, e projeções de video mapping. Além da visita guiada, os participantes terão a oportunidade de assistir a uma programação na área externa a cada dia.