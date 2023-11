Verstappen lidera de ponta a ponta e vence GP do Brasil; Hamilton sofre e é apenas oitavo

Com a vitória, o já campeão mundial abriu diferença ainda maior na liderança do Mundial de Pilotos

Além disso, foi uma corrida péssima para a Mercedes. Lewis Hamilton e George Russell sofreram com problemas ao longo de toda a disputa e, pouco a pouco, foram caindo no pelotão. O heptacampeão foi apenas o oitavo, enquanto o segundo piloto abandonou.

Apesar do caos no início, foi um GP de São Paulo de Fórmula 1 absolutamente tranquilo para Max Verstappen. Neste domingo, 5, em Interlagos, o piloto da Red Bull — que largou na pole position — não foi ameaçado em nenhum momento e cruzou a linha de chegada no autódromo paulistano na primeira colocação.

Entretanto, vale apontar a belíssima disputa entre Fernando Alonso e Sergio Pérez pelo terceiro lugar. O espanhol da Aston Martin garantiu lugar no pódio somente na última volta.

Com a vitória, o já campeão mundial Verstappen abriu diferença ainda maior na liderança do Mundial de Pilotos: 524 pontos, à frente do vice-colocado Sergio Pérez, que tem 258. A Fórmula 1 volta daqui duas semanas, entre os dias 16 e 18 de novembro, nos Estados Unidos, com o GP de Las Vegas. A próxima etapa será a 22ª e penúltima da já decidida temporada de 2023.

Confira o resultado da corrida em Interlagos: