Orphan Black Echoes: streaming lança spin-off um ano antes; saiba como assistir

Orphan Black: Echoes - Conheça o elenco da série



O spin-off de Orphan Black conta com Krystn Ritter (Jessica Jones) no papel de Lucy; Amanda Fix no papel da adolescente Jules; e Avan Jogia faz o papel do namorado de Lucy, Jack.



Rya Kihlstedt traz à vida Eleanor, uma brilhante e inabalável neurocientista. E James Hiroyuki Liao faz Darros, um bilionário com um passado sombrio. O ator Reed Diamond faz o papel de Tom, segurança da empresa de Darros.



Ainda, Kly Haws interpreta uma cientista sensível que lida com um dilema moral que a leva a tomar uma decisão impensada.



Orphan Black: Echoes - Onde assistir

Por enquanto, o streaming Stan só está disponível na Austrália. Ainda não há previsão de estreia para outros países como Estados Unidos e Brasil.

As cinco temporadas da série original, Orphan Black, estão disponíveis no Amazon Prime Video.