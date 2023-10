Música inédita dos Beatles 'Now and Then' será lançada em novembro

Uma música inédita dos Beatles, "Now and Then", mixada e masterizada graças às novas tecnologias, será lançada em 2 de novembro, mais de 53 anos depois da separação do quarteto, anunciaram nesta quinta-feira (26) os dois membros vivos do lendário grupo britânico, Paul McCartney e Ringo Starr. "Este último tema dos Beatles foi escrito e cantado por John Lennon; desenvolvido e trabalhado por Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr; e concluído por eles nos últimos dois anos, mais de quatro décadas depois", resume a apresentação do trabalho. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A canção foi desenvolvida a partir de uma demo gravada por John Lennon em seu apartamento em Nova York nos anos 1970. Após sua morte em 1980, sua viúva Yoko Ono entregou o material aos membros da banda em 1994.

O trio então reformulou e completou o material, mas não conseguiu lançar a canção. A tecnologia disponível até então não permitiu extrair a voz de Lennon com qualidade suficiente. O cenário mudou e agora foi possível, com a colaboração do diretor de cinema Peter Jackson, que comandou a produção da série documental "The Beatles: Get Back". O diretor da trilogia "O Senhor dos Anéis" extraiu a voz de Lennon de uma fita cassete, separando-a do piano com a ajuda da Inteligência Artificial. "Descobrimos que a voz de John era clara como um cristal", disse Paul McCartney. "É muito comovente, e todos nós tocamos nela, é uma verdadeira gravação dos Beatles", acrescentou o músico, de 81 anos. A demo original também contou com a adição de gravações de guitarra elétrica e violão de George Harrison, de 1995, seis anos antes de sua morte. A música foi concluída no ano passado no Los Angeles Studios, com a bateria de Starr, e o piano e baixo de McCartney, além de vocais de ambos os Beatles. "Foi muito emocionante para todos nós. É como se John estivesse entre nós", contou Ringo Starr, de 83 anos.

Em abril de 1970, seis meses após o lançamento do álbum "Abbey Road" e um antes de "Let It Be", os Beatles anunciaram sua separação. Os dez anos de convivência de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr se materializaram em 14 discos, verdadeiros sucessos, com quase um bilhão de LPs vendidos e a produção de vários filmes. Apesar da morte de Lennon em 1980, e de Harrison, em 2001, a "Beatlemania" segue viva no mundo, e as possibilidades de ofertas por parte da Inteligência Artificial têm alimentado as tentativas de seus fãs de reuni-los. Paul McCartney já havia anunciado em junho, na BBC, a preparação desta música inédita.

"Conseguimos fazer o que seria a última gravação dos Beatles. Era uma demo do John, a partir da qual trabalhamos", afirmou McCartney na ocasião. Diante das dúvidas suscitadas por este anúncio, Paul McCartney esclareceu que "nada foi criado artificial, ou sinteticamente. Tudo é verdade. Limpamos algumas gravações". Ele não havia dado um nome à música, mas tudo indicava que se tratava de "Now and Then".