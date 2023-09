Pinacoteca do Ceará alcança marca de 100 mil visitantes em nove meses

Em entrevista realizada em agosto e publicada no dia 30/8 no Vida&Arte, o Rian Fontenele , diretor do equipamento, celebrou o então marco de 93 mil visitantes. “Isso é um reconhecimento, um processo de pertencimento”, definiu.

A Pinacoteca do Ceará recebeu, em nove meses de funcionamento, mais de 100 mil visitantes. O equipamento cultural foi inaugurado pelo Governo do Estado em dezembro de 2022 e compõe o Complexo Cultural Estação das Artes.

Espaço para as artes visuais cearenses, a Pinacoteca conta com a mostra principal “Bonito pra Chover”, dividida em três exposições: “Amar se aprende amando”, que marca o centenário de Antonio Bandeira (1922-1967); “No lápis da vida não tem borracha”, celebração do centenário de Aldemir Martins (1922-2006); e “Se arar”, coletiva de arte cearense entre obras contemporâneas e do acervo do Governo.

Além delas, está em cartaz atualmente no equipamento a exposição "Chico da Silva e a Escola do Pirambu". Para o aniversário de um ano, a ser celebrado em dezembro próximo, a Pinacoteca prevê uma mostra com obras do artista cearense Leonilson e outros nomes da arte do Estado que produziram nos anos 1970 e 1980.

Pinacoteca do Ceará

Quando : visitação aberta de quinta-feira a sábado, de 12 às 20 horas, e domingo, de 10 às 18 horas



: visitação aberta de quinta-feira a sábado, de 12 às 20 horas, e domingo, de 10 às 18 horas Onde : Complexo Cultural Estação das Artes (rua 24 de maio, s/n, Centro)



: Complexo Cultural Estação das Artes (rua 24 de maio, s/n, Centro) Mais informações : [email protected] e @pinacotecadoceara



: [email protected] e @pinacotecadoceara Gratuito

