Disney+, Netflix e Star+: veja lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou filmes e as séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Star +, Prime Video, Netflix e Disney +

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Power Rangers: Fúria Cósmica" e "Mansão Mal-Assombrada", confira as opções!

Netflix



Lord Zedd está de volta mais poderoso do que nunca. Agora, a Equipe Fúria Cósmica precisa derrotar o imperador do mal para salvar o universo.



Disney+



Uma mulher e seu filho recrutam um grupo heterogêneo de supostos especialistas espirituais para ajudar a livrar sua casa de invasores sobrenaturais.