Festival da Sardinha terá programação cultural em Cascavel

Com início no dia 9 de novembro, a Praia da Caponga, em Cascavel, recebe a 15ª edição do Festival da Sardinha. Ocorrendo durante três dias seguidos, o evento gratuito terá programação diversificada para o público de todas as idades, desde moradores da região a turistas.

Completando 15 anos em 2023, o evento tem como objetivo promover a valorização da gastronomia do município, com foco na sardinha, além de contribuir para a capacitação e aprimoramento dos produtores locais e do processo de produção.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Cada edição ofereceu um mergulho no rico universo da culinária litorânea cearense, transformando a sardinha, antes subestimada, em um alimento apreciado por seus sabores distintos e valor nutricional”, detalha Mamede Rebouças, diretor geral do evento. O gestor comenta que o Festival possibilita o avanço na qualidade dos produtos e serviços realizados pelos moradores da cidade da Região Metropolitana de Fortaleza.