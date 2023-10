Festival da Sardinha impulsiona economia de Cascavel

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-10-2023: Lançamento festival da Sardinha que ocorre no litoral de Cascavel no restaurante Culinária da Van. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Cerca de 10 mil peixes devem ser ofertados na 15ª edição do Festival da Sardinha Gastronomia, Arte e Cultura no Litoral de Cascavel. A cidade, considerada um dos polos de pesca artesanal do Ceará, no próximo final de semana, na praia da Caponga, terá cerca de 30 jangadas no mar trabalhando para a gastronomia da festa. O total da pescada estimado para venda é de cerca de duas toneladas, segundo a organização do evento. A ação visa impulsionar o turismo em torno da cadeia produtiva. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O concurso de pesca, que tem premiação em dinheiro para os cinco pescadores que mais entregarem produtos, está com o número de unidades de peixes pescados estimado para este ano é 30% maior do que o do ano passado (7.062 sardinhas pescadas).

A produção será usada nas oficinas que serão dadas aos cozinheiros locais e nos pratos comercializados durante o festival, que ocorre nos dias 9, 10 e 11 de novembro, na Praia da Caponga.



Neste ano, o festival espera um público superior a 10 mil pessoas por dia, que poderão acompanhar diversas atrações, incluindo mostras culturais, apresentações musicais, cozinha show com a Chef Van Régia preparando receitas especiais ao vivo e concurso de gastronomia. Envolver a comunidade Idealizador e diretor geral do evento, Mamede Rebouças, destaca que a intenção da iniciativa é envolver toda a comunidade, com capacitações e valorização do local, trabalhando com as crianças. Além disso, ele lembra que o turismo também é aquecido neste que era um período de baixa temporada. “O festival lota o setor hoteleiro e posso dizer que aumenta em 200% o faturamento da região. Os comércios vendem até mais mantimentos, já que incentivamos a doação de alimentos para entrar.” O prefeito de Cascavel, Tiago Ribeiro, reforça que a festa gastronômica que ocorre no início de novembro é o fechamento de um trabalho que une toda a cidade. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-10-2023: José Mamede no lançamento festival da Sardinha que ocorre no litoral de Cascavel no restaurante Culinária da Van. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal “O festival é um bom exemplo de como se pensar em comunidade. Temos mais de 200 embarcações artesanais de pesca e com o evento, todo o trabalho deles é valorizado.”

Ele comenta que atualmente a pesca representa cerca de 20% da economia do município e que a produção serve para o abastecimento local e de alguns pontos da região metropolitana. Como parceiro do evento, o superintendente do Sebrae Ceará, Joaquim Cartaxo, comenta que o festival tem se consolidado como uma atividade que fomenta a economia local e da região, chamada de Rota das Falésias. “O que precisa ficar claro é que não é apenas um festival gastronômico, mas sim uma possibilidade de crescimento para empreendedores, principalmente na área do turismo, com as capacitações.”