Festival Praieira reúne música e gastronomia em programação gratuita

Com programação inteiramente gratuita, o festival acontece na Praia da Baleia, em Itapipoca e exalta a riqueza da cultura litorânea local

De 2 a 4 de novembro , sempre às 10 horas, o festival realiza a ação "Mãos que Alimentam", com visitas a territórios onde vivem mulheres com dons culinários, que têm alimentado suas famílias por gerações.

O evento reúne uma série de atividades com destaque para a autenticidade e diversidade cultural da comunidade costeira local, expondo a riqueza de tradições como a dança, a música, a cultura alimentar e o artesanato.

Celebrando a cultura da Praia da Baleia, em Itapipoca , o "Praieira - Festival de Cultura Litorânea" chega à última semana de programação com apresentações musicais e feiras de artesanato e gastronomia.

Nas mesmas datas, sempre a partir das 17 horas, a programação ocorre na Praça da Praia da Baleia, com feiras de artesanato e cultura alimentar, dança e música. A entrada é gratuita em todos os eventos do festival.



Confira a programação

2 de novembro

Mãos Que Alimentam (Cultura Alimentar), com Maria José Nascimento (Zélia)

Quando: quinta-feira, 2 de novembro, às 10 horas

Onde: Praia da Baleia (Itapipoca)

17 horas: Feira de Artesanato e Cultura Alimentar

19 horas: Gincana Cultural

20 horas : Reisado da Barra do Córrego (Assentamento Maceió - Itapipoca)

20h30min: Balanço do Coqueiro (Sítio Coqueiro - Assentamento Maceió)

21 horas: Rebento, dançando o que restou - Coletivo Balé Baião Jovem (Itapipoca)

21h30min: Caminhos do Pife – Grupo Pife pro Mundo (Guaramiranga / Fortaleza)

23 horas: Los Cupinchas (Itapipoca)

Onde: Praça da Praia da Baleia

3 de novembro

Mãos Que Alimentam (Cultura Alimentar), com Bete Martins (Bete do Córrego)

Quando: sexta-feira, 3 de novembro, às 10 horas

Onde: Barra do Córrego – Assentamento Maceió (Itapipoca)

17 horas: Feira de Artesanato e Cultura Alimentar

17h30min: Banda da Escola do Campo (Maceió – Itapipoca)

18 horas: CORPOMAR – Arreios Cia. de Dança (Trairi)

18h30min: Coco de Lagoa - Dança do Coco da Lagoa (Trairi)

19 horas: Grupo Parente Torém (Povo Indígena Tremembé da Barra do Mundaú)

20 horas: Manamauê | Tributo a Chico Science – Fladiana e Banda (Guaramiranga)

22 horas: Cantos e Causos - Dona Zefinha (Itapipoca)

Onde: Praça da Praia da Baleia

4 de novembro

Mãos Que Alimentam (Cultura Alimentar), com com as Mulheres – Cunhã Porã Tremembé

Quando: sábado, 4 de novembro, às 10 horas

Onde: Ponto de Cultura Recanto dos Encantados – Território Indígena Tremembé da Barra do Mundaú (Itapipoca)