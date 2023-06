Caetano Veloso receberá R$ 38 mil de mulher que o chamou de pedófilo

Justiça do Rio de Janeiro condenou a mulher a pagar R$ 38 mil a Caetano Veloso devido insultos feitos no Twitter em 2018

A farmacologista Maria Carla Petrellis foi condenada a pagar R$ 38 mil para o cantor Caetano Veloso por danos morais. A sentença foi dada pela Justiça do Rio de Janeiro, referente a um comentário feitos pela mulher em 2018 no Twitter, quando se referiu ao artista como "macaco pedófilo".

A decisão foi proferida pelo juiz Luiz Antonio Valiera do Nascimento da 39ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A farmacologista deverá pagar R$ 38.614,20 em um prazo de 15 dias, sob pena de multa. Apesar da sentença, ainda é possível recorrer.

O comentário de Maria Clara foi feito em resposta a uma publicação da Revista Fórum, que mencionava o blogueiro Flavio Morgenstern, condenado a indenizar o cantor em R$ 120 mil pela hashtag #CaetanoPedófilo.

A hashtag viralizou em outubro de 2017, após o Movimento Brasil Livre (MBL) acusar Caetano Veloso de ter cometido pedofilia. Aos 40 anos, o cantor se envolveu com Paula Lavigne, que na época tinha 13.

