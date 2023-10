Morte inesperada de Matthew Perry, estrela de Friends, gera comoção

O time de hóquei no gelo Ottawa Senators, do qual Perry era torcedor, o chamou de "um dos filhos mais orgulhosos de Ottawa".

"Nunca esquecerei os jogos que costumávamos jogar no pátio da escola e sei que as pessoas de todo o mundo nunca esquecerão a alegria que lhes trouxe", publicou Trudeau em X.

Após a revelação de sua morte, a atriz Mira Sorvino, que contracenou com Perry na produção televisiva "Vidas Paralelas" (1994), publicou nas redes: "Ah, não!!! Que você encontre paz e felicidade no Céu, fazendo todos rirem", acrescentou.

Mas apesar de pregar uma peça atrás da outra (e ganhar fortuna), Perry era dominado pela angústia. O popular ator frequentou diversas clínicas de reabilitação para combater a dependência em analgésicos e álcool.

Em 2018, ele ainda sofreu uma grave perfuração de cólon devido ao uso de drogas, o que exigiu sete horas de cirurgia e carregar uma bolsa de colostomia por vários meses.

Em seu livro de memórias "Friends, Lovers, and That's So Terrible" ("Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível", no Brasil), publicado no ano passado, Perry descreveu a desintoxicação dezenas de vezes e o gasto de milhões de dólares em repetidas tentativas de ficar sóbrio.