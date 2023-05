Xand Avião revela diagnóstico de psoríase: 'Me sentia envergonhado'

Xand Avião falou pela primeira vez sobre o diagnóstico de psoríase nesta segunda-feira, 15. O cantor usou as redes sociais para falar como foi afetado pelos sintomas e também comentou sobre o tratamento. A doença foi descoberta pelo artista há 4 anos.

Xand contou que após consultar com diversos médicos de várias especialidades, ele foi aconselhado a fazer um tratamento por meio de injeções que se mostrou eficaz. O custo médio da medicação chega a R$ 17 mil mensais. A assistência da doença pode ser feita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e por meio de plano de saúde particular, a depender da cobertura.

O cantor fala que no início se sentia desconfortável com os sintomas causados na aparência: "Eu me sentia envergonhado e evitava dar entrevistas, porque a doença é visível na pele e isso me incomodava bastante. Como costumo tirar quase 100 fotos por noite e dar quatro entrevistas, estava me afetando", desabafou.

Evolução da doença

A doença, descoberta pouco antes da pandemia, evoluiu com o tempo e tomou várias partes do corpo do artista. "Começou aqui no meu dedo, eu achava que era alguma coisa de pele, ela passou algumas pomadas, mas não surtiu efeito. Só que do meu dedo, começou a passar para a minha cabeça, para perto da orelha e foi aumentando", relembrou.

A condição se agravou ainda mais por conta da pandemia de Covid-19, pois pode sofrer variações de acordo com estresse ou ansiedade apresentado pelo paciente. “Minha médica me informou que o estresse e a ansiedade podem piorar a doença. Durante a pandemia, vivemos tudo isso em dobro ou triplo, e a minha situação se agravou muito", contou.

O que é a psoríase?

A psoríase é uma doença crônica, inflamatória da pele que pode acometer homens e mulheres de todas as idades. É caracterizada principalmente por lesões róseas ou avermelhadas, recobertas com escamas esbranquiçadas. A doença pode se manifestar de forma localizada ou se espalhar por várias áreas do corpo.

A condição pode se agravar ou se atenuar devido a diversos fatores, como estresse emocional, exposição ao frio ou ao sol, uso de determinados medicamentos, ingestão de bebidas alcoólicas, dentre outros.

Os locais do corpo mais comumente afetados são: couro cabeludo, cotovelos e joelhos.

