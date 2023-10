Morre Ingryd Alves, fotógrafa da filha de Neymar e Bruna Biancardi

A informação do falecimento de Ingryd Alves foi divulgada em seu perfil no Instagram . “Ingryd teve um mal súbito e, apesar de todos os esforços médicos durante duas horas incansáveis de angústia e desespero, infelizmente ela não resistiu. Hoje o céu ganha mais uma estrela , a mais bonita, a mais cor de rosa!”, comunica a publicação.

O texto continua: “Nossa amada Ingryd Alves, mãe, esposa, filha, irmã, sobrinha, prima, amiga querida e amada. Seu sonho era ser reconhecida internacionalmente, transformando vidas por onde passava, e ela conseguiu. Temos certeza que a Ingryd foi muito feliz e amada até o último segundo. Ela mudou nossa vida e mudou várias histórias. Temos certeza que ela continuará cuidando de todos lá em cima, como sempre fez”.

O velório começou na manhã desta sexta-feira, 27, a partir das 9 horas, e houve o pedido para os presentes usarem roupas com a cor rosa como forma de homenagear Ingryd. Nos comentários do post, amigos, admiradores e famosos lamentaram o falecimento da fotógrafa. “Não consigo acreditar. Ela fez parte da infância da minha filha”, escreveu o cantor Matheus Yurley.

Bruna Biancardi lamenta morte de Ingryd Alves

Em um story publicado no seu perfil no Instagram, se despediu de Ingryd Alves e lamentou a morte da fotógrafa. Ela destacou o trabalho como "detalhista" e, ainda, o cuidado com o ensaio de Mavie. "Que Deus te receba e conforte os que ficaram. Obrigada por ter registrado esse momento tão especial que guardaremos para sempre. Você está nas minhas orações!", escreveu.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.