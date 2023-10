Tassio Bacelar: quem é o influencer que morreu após cair de bicicleta

O influencer e humorista Tassio Bacelar, conhecido por suas publicações sobre o uso da maconha, morreu nesta quarta-feira, 25, após acidente de bicicleta em Salvador, capital da Bahia. A queda provocou traumatismo craniano.

Bacelar estava internado desde a sexta-feira, 20, e passou por convulsões e pneumonia durante a sua permanência. Nas redes sociais, a esposa do influencer, Melissa Said, compartilhou uma homenagem — “Para sempre no meu coração, meu amor. Te amo mais que tudo”.

Com mais de 700 mil seguidores, a morte de Tassio também foi lamentada por famosos, entre eles a cantora Preta Gil. "Meu Deus, estou em choque, ele fez uma tatuagem linda em mim! Muito triste", comentou a artista.