Carolyna: quem é a influencer que comoveu a web após perder a mãe

A influencer e tiktoker Carolyna Borges emocionou a web com uma publicação de despedida para sua mãe Danda, que morreu no último domingo, 22. O assunto foi um dos mais comentados nos últimos dias no Twitter. Borges afirmou na sua rede social que sua mãe vinha lutando contra uma doença nos últimos meses, mas que ela não tornou público antes para preservar a imagem da progenitora. Maria Fernanda, que também era conhecida pelo apelido de Danda, sempre participava dos vídeos da filha, que tem mais de 4 milhões de seguidores no TikTok, mas seu rosto nunca havia sido mostrado.

Nascida em 2003, em São Paulo, Carolyna Borges ficou primeiramente conhecida como BCarolyna. A jovem, de 20 anos de idade, entrou na plataforma do TikTok em 2020, e postava danças e trends na rede social. No entanto, foi com vídeos divertidos que mostravam diálogos dela e de sua mãe que fizeram a jovem ficar conhecida. Ela também faz parte do podcast “Não é TPM”, apresentado por influenciadores e que está disponível no YouTube no canal Chango TV. CONHEÇA a série de reportagens do O POVO que apresenta influencers cearenses

Publicação de Caroylna sobre a mãe Danda comoveu a web

A jovem exibiu o rosto da sua mãe pela primeira vez na publicação de despedida com uma foto das duas, que emocionou os internautas. "Tuas lágrimas me lavaram e hoje te encharco das minhas para quem sabe assim eu consiga te curar como você me curou. Sou a única vida que saiu de ti e tenho esse privilégio de te amar como ninguém nunca amou, de te ter como ninguém nunca terá e de te conhecer sem que precise me explicar que és. Sou a única que teve a oportunidade de ouvir todos os dias você me chamando de filha e espero ter mais cinco mil vidas com o privilégio de te ter como mãe", começou a tiktoker na postagem. "A vida me fez enxergar que tem horas em que não se resta mais nada a fazer a não ser esperar e confiar, por isso te escrevo, pois é a única maneira que encontro de te salvar, assim como me salvo em minhas escritas, em minha alma você será eterna", continua.