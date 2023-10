Modelo cria projeto de faxina para ajudar pessoas com depressão

Modelo Ellen Melo faz sucesso com o projeto Faxina Milgrau, pensado para ajudar pessoas com depressão; conheça a trajetória da influenciadora

“Pra ser sincera, eu nunca tive uma super vontade de ser modelo, acho que o que aconteceu foi mais a minha irmã que ficava piando bastante para a gente ir atrás desse trabalho. Com o passar do tempo, algumas agências de fora vieram buscar casting no Brasil e eu acabei sendo aprovada. Como 'new face', posso dizer que aprendi muita coisa lá fora”, conta.

Natural de São Paulo, Ellen Melo, popularmente conhecida como Ellen Milgrau , é modelo, influenciadora digital e criadora do projeto "Faxina Milgrau". Com mais de 3 milhões de seguidores no TikTok, Instagram e YouTube, ela viralizou nas redes sociais ao compartilhar vídeos fazendo faxinas na casa de pessoas com quadros de depressão , ansiedade e acumulação compulsiva.

Ellen retornou para o Brasil aos 22 anos de idade, onde segue atuando como modelo. Questionada sobre a volta, a influenciadora trouxe à tona uma desilusão amorosa.

“Eu tive uma desilusão que meio que acabou com meu mundo lá. Tinha largado todos os meus contratos para ficar com a pessoa e levei um pé. Voltei para o Brasil para recomeçar e acabei sendo puxada de volta pro mundo da moda com as minhas redes sociais.”

A modelo conta que precisou lutar bastante para manter sua carreira nas passarelas, principalmente por se considerar alguém de personalidade forte, que, segundo ela, não era o que as agências procuravam. “Eles falam que querem alguém com personalidade, mas não é bem assim. Eu nunca consegui ser só um cabide.”.

Quanto às dificuldades vivenciadas no Brasil, Ellen conta um episódio sensível de sua trajetória, o que acabou sendo a virada de chave em seus projetos. “Foram muitas provações. No Fashion Week, por exemplo, eu estava muito magra. Com 48 quilos, tendo 1.77 de altura. E a agência queria que eu emagrecesse ainda mais. Foi quando parei e vi que não estava certo. Vir de fora me deu credibilidade, mas, com certeza, não me fez conquistar tudo fácil.”

Por seu senso de humor e personalidade irreverente, Ellen começou a atrair a atenção do público no Snapchat, onde publicava vídeos de seu dia a dia. Com o reconhecimento na plataforma, foi convidada pela MTV para apresentar o programa “Ridículos” ao lado de Hugo Gloss e Felipe Tito. A atração teve três temporadas de 2015 a 2016.