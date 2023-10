The Beatles irá lançar música inédita escrita por John Lennon

"Now and Then", canção inédita do The Beatles, será lançada em novembro

De acordo com a AFP, a canção foi desenvolvida a partir de uma demo gravada por John Lennon em seu apartamento em Nova York, nos Estados Unidos. Em 1994, Yoko Ono, viúva do músico, entregou o material aos membros da banda, mas a escassez da tecnologia da época não possibilitou a extração da voz de Lennon com qualidade suficiente.

Uma das bandas mais importantes do pop rock internacional, o The Beatles anunciou uma nova música após mais de 50 anos do fim do grupo. Intitulada “Now and Then”, a canção foi escrita e gravada por John Lennon na década de 1970.

"Descobrimos que a voz de John era clara como um cristal. (...) É muito comovente, e todos nós tocamos nela, é uma verdadeira gravação dos Beatles", disse Paul McCartney, em comunicado à agência de notícias francesa.

Além da música inédita, na quarta-feira, 1º, será lançado um documentário no canal do YouTube da banda com depoimentos dos três membros do Beatles que trabalharam na versão final do produto, além de Sean Ono Lennon, filho de John, e do diretor Peter Jackson.

Já no dia 10 de novembro, será lançada uma nova mixagem de "Love me do" (1962), além do relançamento das coletâneas “The Red Album” e “The Blue Album” com músicas adicionais.



