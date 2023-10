Marcos Lessa lança samba em nova fase: "Música mais pra cima"

Com lançamento nesta quinta-feira, 26, em todas as plataformas digitais, a canção foi escrita em 2009, quando o cantor tinha 19 anos e e estava na primeira relação afetiva. “A música foi pra minha primeira namorada e, logo depois que terminou o namoro, eu fiz a música contando um pouquinho da história quando eu tinha 19 anos”, revela o cantor.

A partir de um amor da adolescência é desenhada a nova fase musical de Marcos Lessa . A música “Bateu Saudade” é uma das composições autorais que marca o momento em que o artista ganha os palcos com uma autenticidade festiva e samba no pé renovado.

Esta será a primeira produção autoral das muitas que farão parte do projeto “Samba do Lessa”, todas escritas quando o cantor era mais jovem. A proposta é que o artista, conhecido por suas interpretações da Música Popular Brasileira (MPB) desde o destaque no The Voice Brasil, ganhe novos espaços através de uma musicalidade que levante o público das mesas e anime qualquer festa.

“É para quem vai receber gente em casa, botar na televisão, botar ali no som tocando, é uma trilha sonora maravilhosa. É uma trilha sonora perfeita para as rodas de samba. É uma música a cara do Brasil, um samba bem para cima, bem animado, falando de amor. Acho que é a música mais para cima que lancei”, reconhece o artista.



O “Samba do Lessa” é um projeto em que o cantor lança, toda quarta-feira, cinco vídeos de parte de show gravado no Illa Mare, restaurante à beira-mar de Fortaleza. As apresentações levam a voz do artista ao forró das antigas, axé e clássicos da MPB. São cerca de 40 músicas presentes no projeto. Até o momento, 20 foram divulgadas.

Com música autoral e samba na voz, o cantor se apresenta neste sábado, 28, a partir das 13h30min, no Illa Mare. Para mais informações e reservas, ligue para (85) 98215-1834