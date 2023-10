Palavra ‘dorama’ é incluída na língua portuguesa pela ABL

No pronunciamento, a Academia explica que os dos doramas foram criados no Japão na década de 1950 e se expandiram para outros países asiáticos

Nesta quinta-feira, 26, a palavra “dorama” foi incluída oficialmente no dicionário da língua portuguesa, o reconhecimento foi divulgado nas redes sociais da Academia Brasileira de Letras (ABL).

De acordo com a entidade, a descrição da palavra significa "obra audiovisual de ficção em formato de série, produzida no leste e sudeste da Ásia, de gêneros e temas diversos, em geral com elenco local e no idioma do país de origem".

A ABL ressaltou que reconhece palavras ou expressões que passaram a ter uso corrente na língua portuguesa apesar de já existirem há algum tempo na língua, têm circulado com mais frequência ou com um novo sentido nos dias de hoje.