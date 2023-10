Round 6 - O Desafio: as polêmicas e tudo sobre novo reality da Netflix

Abaixo, confira tudo o que se sabe sobre a série e por que o reality show está gerando tanta polêmica.

Round 6 - O Desafio: a polêmica do reality show



No reality, os participantes irão jogar várias das “brincadeiras” mostradas na série, além de outras desenvolvidas ou adaptadas especialmente para a atração derivada da produção original, como o Batatinha Frita 1,2,3, a Ponte de Cristal, além de novidades, como um jogo de Batalha Naval humano.

Na trama de Round 6, centenas de cidadãos com problemas financeiros são escolhidos para participar de um doentio jogo de sobrevivência onde competem por um prêmio em dinheiro. A primeira temporada está disponível na Netflix.

A única exigência para participação é que o indivíduo seja fluente na língua inglesa. Porém, antes mesmo de estrear, a produção se viu envolta em polêmicas por causa de supostos danos à saúde dos participantes, que denunciaram condições “cruéis” e “desumanas“.

Round 6 - O Desafio: o que se sabe sobre os bastidores



Com as gravações ocorrendo em meio a uma onda de frio com sensação térmica de -10ºC no Reino Unido, alguns participantes precisaram de assistência médica durante as filmagens.

Segundo as informações, a combinação de frio e cansaço fez os competidores desmaiarem no set do reality show após cerca de 9 horas de gravações. Segundo os competidores, além da demora no atendimento, a produção havia retirado os aquecedores de pés e mãos.