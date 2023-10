SP: Moradores se assustam com decoração de Halloween e acionam a Polícia

Pessoas que passaram próximo à residência do homem acharam a decoração parecida com um cadáver

Moradores do município de Praia Grande, em São Paulo, ficaram assustados com um boneco utilizado como decoração de Halloween e acionaram a Polícia após confundirem o objeto com um cadáver.

De acordo com informações do g1 Santos e Região, o boneco estava amarrado de ponta-cabeça em uma janela de uma residência localizada no bairro Quietude.