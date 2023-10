Morre Richard Roundtree, primeiro herói negro dos cinemas, aos 81 anos

O ator estadunidense Richard Roundtree, conhecido pelo trabalho como o detetive John Shaft, faleceu aos 81 anos nesta terça-feira, 24, em decorrência de um câncer no pâncreas. A notícia foi divulgada pelo site Deadline.

Na década de 1970, o artista deu vida ao primeiro herói negro do gênero de ação no filme “Shaft”, interpretando o detetive protagonista do longa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A notoriedade que ganhou pela atuação o levou a ser indicado ao Globo de Ouro na categoria “Ator Revelação”. A obra também foi indicada ao Oscar e ganhou na categoria de “Melhor Trilha Sonora”.