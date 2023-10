Morre Juliana Rocha, influenciadora de beleza, aos 25 anos

A influenciadora digital Juliana Rocha morreu na segunda-feira, 23, aos 25 anos de idade. A informação foi confirmada pela equipe da criadora de conteúdo em publicação no Story do perfil do Instagram de Juliana.

“É com profundo pesar e tristeza que a família de Juliana Rocha informa a vocês, público dela e pessoas que a gostavam, que ela veio a óbito”, informa o comunicado. Nascida no Rio de Janeiro, Juliana ganhou reconhecimento na internet com tutoriais de maquiagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Consolidada como influenciadora de beleza, Juliana acumulou mais de 180 mil seguidores no Instagram e 237 mil no TikTok. A causa da morte da criadora de conteúdo não foi revelada.