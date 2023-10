Morre Atsushi Sakurai, cantor da banda Buck-Tick, aos 57 anos

O cantor japonês Atsushi Sakurai morreu no dia 19 de outubro, aos 57 anos de idade. A informação foi confirmada pela banda Buck-Tick, em comunicado divulgado nesta terça-feira, 24, no site oficial do grupo de rock. Vocalista da banda japonesa Buck-Tick, Atsushi Sakurai fez parte do grupo desde 1983.

“De acordo com a vontade da família enlutada, o funeral foi realizado de forma privada com parentes próximos. (...) Enquanto oramos pelo repouso da alma do falecido, informamos respeitosamente que recusaremos estritamente quaisquer mensagens de condolências, telegramas, flores e etc.”.

Durante um show realizado na quinta-feira, 19, o artista foi levado às pressas ao hospital após problemas de saúde. De acordo com a nota, o cantor e compositor japonês morreu em decorrência de uma hemorragia no tronco cerebral, um tipo de Acidente Vascular Cerebral (AVC).