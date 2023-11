Brasileiro Lupicínio Rodrigues pode ser indicado ao Oscar após 70 anos

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, familiares do cantor enviaram uma carta à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas solicitando a inclusão do artista na lista de indicados ao Oscar de 1945 . Segundo a publicação, o filho do músico não possui “interesse em indenização, mas o reconhecimento do pai”.

Na produção audiovisual, a família de Lupicínio detalha que "Se Acaso Você Chegasse", principal sucesso de Lupicínio, foi usada no filme do diretor Frank Woodruff, mas sem os devidos créditos ao artista brasileiro. Em 1945, “Dançarina Loura” foi indicado ao Oscar nas categorias de Melhor Canção Original e Melhor Trilha Sonora de Filme Musical.

O músico brasileiro Lupicínio Rodrigues pode ser indicado ao Oscar 70 anos após sua canção ser usada como trilha sonora do filme “Dançarina Loura”, de 1944. O caso veio à tona após o lançamento de “Lupicínio Rodrigues: Confissões de um Sofredor”, documentário que acompanha a vida e carreira do artista gaúcho.

Personalidade pedem reconhecimento da indicação ao Oscar de Lupicínio Rodrigues

Advogado de celebridades, como Rihanna e Jay Z, Miles Cooley entrou em contato com a família de Lupicínio Rodrigues para representar o músico. Marido da cineasta brasileira Claudia Costa, Miles irá atuar a favor do artista sem solicitar remuneração.

Além do advogado de astros de Hollywood, representantes do Ministério da Cultura (MinC) pediram colaboração do Itamaraty para atuar em benefício do reconhecimento da indicação ao Oscar de Lupicínio Rodrigues.

“Identificando a importância de reparar a invisibilização de eminente músico brasileiro negro, o Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles tem concedido apoio ao advogado que atua no caso em favor do pleito da família, bem como tem realizado gestões junto à presidência da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que não emitiu resposta oficial até o momento”, detalha a nota enviada à Folha de S. Paulo.



