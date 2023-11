Estátua de Dwayne Johnson, o The Rock, é embranquecida e ator se manifesta

O ator Dwayne Johnson recebeu uma homenagem em forma de estátua de cera no Museu Grévin, localizado em Paris, na França. Inaugurada na última semana, a estátua de cera de The Rock recebeu críticas nas redes sociais por ter embranquecido a pele do ator.

“Parece que o The Rock nunca viu a luz do sol em sua vida. Por que tiraram toda cor de The Rock? Ele ficou parecendo com o David Beckham. Parece que vai fazer parte da família real. Foi assim que vocês se sentiram quando perderam a Pequena Sereia?", comentou o comediante James Andre Jefferson Jr. em vídeo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

The Rock faz doação milionária em apoio à greve em Hollywood; leia também