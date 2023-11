Livro reúne histórias de mulheres nordestinas e rebate preconceitos

A escritora Gilda Freitas lança nesta terça-feira 24, seu novo trabalho “Bandas e Bundas, Ave, Maria, Amém!” , quarto livro de sua carreira e seu primeiro livro de contos. A obra retrata temas como amor, preconceito e machismo, além de destacar personagens femininas a partir de causos nordestinos . O evento acontecerá de forma gratuita no Petite Surprise, a partir das 18h30, e contará com sessão de autógrafos e bate-papo com a autora.

A piauiense radicada no Ceará há quase 50 anos decidiu, com essa obra, se lançar em um novo gênero literário e escrever contos. A obra passeia por temas sociais como a desigualdade de gênero.

“Para ela (essa mulher sertaneja) tudo era podado, tudo era pecado, era um verdadeiro sacrifício. Mulher sofrida, né? Só servia para parir. Comecei a pensar nisso e a juntar as histórias que minha mãe contava”, explica a autora.

Obra "Bandas e Bundas, Ave, Maria, Amém!", da escritora Gilda Freitas Crédito: Glauco Chacon/ Divulgação

Relação com a literatura

A escritora, teve seus primeiros textos literários publicados em 2011, no Jornal do Leitor, seção do jornal O POVO. Aos 66 anos, lançou o primeiro livro e passou a ser convidada para participar de antologias nacionais e internacionais, como “Yo te tomo”, “Magia”, “Despojos de vida” e “Fênix”, publicadas na Colômbia e no México.

Agora Gilda integra a Academia de Letras e Artes do Ceará, a Academia Feminina de Letras do Ceará, a Associação dos Escritores Cearenses, a Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil - seção Ceará, a Rede Brasileira de Escritoras e a Associação Vozes Atuais da Poesia Latinoamericana, com sede no México.

A autora lançou em 2013 o romance “Simplesmente maio”. Em 2015, publicou o livro de poesia “Quando a alma se espanta”, seguido do monólogo “Hálito” em 2017.